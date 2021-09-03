Afganistan'da yeni hükümete Molla Birader'in liderlik etmesi bekleniyor
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Afganistan'da yeni hükümete Molla Birader'in liderlik etmesi bekleniyor

Afganistan'da yeni hükümete Molla Birader'in liderlik etmesi bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Afganistan'da yeni kurulacak hükümetin başına Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader'in geçeceği ifade ediliyor.

Afganistan'da yeni kurulacak hükümetin başına Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader'in geçeceği ifade ediliyor.

Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban'ın yeni hükümeti ilan etmesi bekleniyor. Taliban kaynakları, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader'in yeni hükümete liderlik edeceğini belirtti. Birader, 1994 yılında Afganistan'da Taliban'ı kuran 4 isimden biri olarak biliniyor.

Taliban kaynakları ayrıca, Taliban'ın kurucularından Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub ve Şir Muhammed Abbas Stanekzai'nin hükümette üst düzey pozisyonlarda görev alacaklarını ifade etti. Adının açıklanmasını istemeyen bir Taliban yetkilisi de Taliban'ın üst düzey isimlerinin yeni hükümeti duyurmak için hazırlıkların son aşamasında olduğunu söyledi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Afganistan'da yeni hükümete Molla Birader'in liderlik etmesi bekleniyor - Haberler
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