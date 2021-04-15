Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi tartışılıyor
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Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi tartışılıyor

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi tartışılıyor

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin "Afganistan'ın iflası anlamına gelmeyeceğini" söyledi.

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Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin "Afganistan'ın iflası anlamına gelmeyeceğini" söyledi.

Abdullah, başkent Kabil'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından uluslararası toplumun Afganistan'a yardımının devam edeceğini belirtti.

Yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin, Doha Anlaşması gereği yapılacağını anlatan Abdullah, bu çekilmenin gerçekleşmesinin "Afganistan'ın iflası anlamına gelmeyeceğini" ifade etti.

Abdullah, "Taliban'ın, Afgan halkının temel arzusu olan kalıcı ve onurlu barışa uymasını bekliyoruz. Savaş yoluyla kazanabileceklerini sanıyorlarsa bu bir hatadır." dedi.

Afganistan'daki savaşı bitirme yolunun ancak barıştan geçtiğini vurgulayan Abdullah, Taliban'ın artık Doha Anlaşması'na uyarak şiddeti azaltması gerektiğinin altını çizdi.

Abdullah, "Yabancı güçler yaklaşık dört ay sonra ülkemizde olmayacak. Artık kendi aramızda bir yaşam biçimi bulmamız, gelecekte ülkemizde savaşın ve yabancı terör savaşçılarının olmayacağı konusunda uzlaşma sağlamamız lazım. Bu konuda artık zaman kaybının hiçbir faydası yoktur." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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