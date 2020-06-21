Afganistan'da valinin konvoyuna saldırı: 1 ölü Afganistan'ın Nuristan Valisi Hafız Abdul Kayyum'un makam aracına düzenlenen silahlı saldırıda valinin bir koruması hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Nuristan Valisi Hafız Abdul Kayyum'un makam aracına düzenlenen silahlı saldırıda valinin bir koruması hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası basına açıklama yapan Kayyum, Nuristan'dan başkent Kabil'e doğru giderken başkentin Surubi ilçesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda bir korumasının yaşamını yitirdiğin ifade eden Kayyum, bir korumasının yaralandığını, kendisinin yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA