Afganistan'da Vali Yardımcısı Aizurrahman Tavab, Taliban ile çatışmada yaşamını yitirdi
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Afganistan'da Vali Yardımcısı Aizurrahman Tavab, Taliban ile çatışmada yaşamını yitirdi

Afganistan'da Vali Yardımcısı Aizurrahman Tavab, Taliban ile çatışmada yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Kapisa Vilayeti Vali Yardımcısı Aizurrahman Tavab, Taliban ile girilen çatışmada hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Kapisa Vilayeti Vali Yardımcısı Aizurrahman Tavab, Taliban ile girilen çatışmada hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayik Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa Vali Yardımcısı Tavab'ın Kapisa'nın Nicrab ilçesine bağlı Dere-i Afganiye bölgesinde Taliban militanlarıyla çatıştığını söyledi.

Tavab'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Şuriş, bölgede çatışmaların sürdüğünü belirtti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, çatışmada 5 korucu da yaralandı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil kontrol altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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