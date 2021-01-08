Afganistan'da üniversiteye giriş sınavı birincisi kız öğrenci Türkiye'de eğitim görecek

Afganistan'da üniversiteye giriş sınavı (Konkor) birincisi olan Şemsiye Alizade, Türkiye'de eğitim alacak.

Geçen yılki Konkor sınavında birinci olan Alizade'ye, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin girişimiyle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından eğitim bursu verilecek.

Öğrenciyi Türkiye'ye uğurlamak için Kabil Havalimanı'nda hazır bulunan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, yaptığı açıklamada, Alizade'nin eğitimini İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde sürdüreceğini söyledi.

Türkiye'nin başarılı öğrencilerin eğitimine destek vereceğini ifade eden Aydemir, bu öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine geri dönüp hizmet edeceklerini belirtti.

Alizade de Türkiye gibi bir ülkede eğitim görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ve eğitimini bitirip doktor olarak ülkesine hizmet etmeyi düşündüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat