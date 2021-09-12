Afganistan'da üniversitelerdeki karma eğitim sistemi sona eriyor - Haberler
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Afganistan'da üniversitelerdeki karma eğitim sistemi sona eriyor

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'da üniversitelerdeki karma eğitim sistemi sona eriyor

Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Şeyh Abdulbaki Hakkani, üniversitelerdeki karma eğitim sisteminin en yakın zamanda sona ereceğini söyledi.

Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Şeyh Abdulbaki Hakkani, üniversitelerdeki karma eğitim sisteminin en yakın zamanda sona ereceğini söyledi.

Hakkani, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, "karma eğitim sisteminin, İslami ve milli değerlere aykırı olduğunu" savundu.

Yer imkanı olan üniversitelerde yeni dönemde kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı binalarda eğitim göreceğini belirten Hakkani, bina imkanı olmayan üniversitelerde ise kız ve erkek öğrencilerin farklı saatlerde okula gelip ders göreceğini kaydetti.

Hakkani, "En yakın zamanda ülkedeki üniversitelerde kız ve erkek karma eğitim sistemi sona erecek çünkü bu eğitim sistemi, İslami ve milli değerlere aykırıdır." ifadesini kullandı.

Kız öğrencilere kadın hocaların, erkek öğrencilere de erkek hocaların ders vereceğini dile getiren Hakkani, yeterli kadın hoca bulunmadığı takdirde erkek hocaların perde arkasından kız öğrencilere ders verebileceğini söyledi.

Hakkani, "Bu koşullar altında kızların eğitimlerini sürdürmesine engel bulunmayacaktır. Hatta kızlar sadece lisans değil, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de devam ettirebilirler. Önemli olan, kız öğrencilerin örtünmeye riayet etmesi." diye konuştu.

Geçen hafta özel üniversitelerin eğitime başladığını aktaran Hakkani, yakında devlet üniversitelerinde de derslerin başlayacağını duyurdu.

Hakkani, daha önce üniversiteye yerleştirme sınavında (Konkor) yapılan yolsuzlukların da önüne geçileceğini bildirdi.

Yüksek Öğretim Bakan Vekili Şeyh Abdulbaki Hakkani ayrıca, geçmişte eğitimden mahrum kalan Taliban üyelerine özel ilgi gösterileceğini kaydetti.

Hakkani, eğitim alanında dünya ülkeleriyle iş birliği yapacaklarını sözlerine ekledi.

Afganistan'da üniversitelerdeki karma eğitim sistemi sona eriyor

Afganistan'da üniversitelerdeki karma eğitim sistemi sona eriyor

Afganistan'da üniversitelerdeki karma eğitim sistemi sona eriyor

Afganistan'da üniversitelerdeki karma eğitim sistemi sona eriyor

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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