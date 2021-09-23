Afganistan'da üniversite eğitimi; Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı - Haberler
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Afganistan'da üniversite eğitimi; Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı

AA / Quatratullah Razwan - Haberler | Güncel

ABD'nin çekilmesiyle Taliban kontrolüne giren Afganistan'da üniversite eğitimi, erkek ve kız öğrencilerin bir sınıfın ortasında bir perdeyle ayrılmasıyla yeniden başladı.

ABD'nin çekilmesiyle Taliban kontrolüne giren Afganistan'da üniversite eğitimi, erkek ve kız öğrencilerin bir sınıfın ortasında bir perdeyle ayrılmasıyla yeniden başladı.

Ülkede başlayan akademik yılın ardından, Kandahar'daki Mirwais Neeka Üniversitesi'nde kız ve erkek öğrencilerin eğitim gördükleri sınıfların perde ile ayrıldığı görüldü.

Afganistan'da üniversite eğitimi; Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı

Afganistan'da üniversite eğitimi; Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı

Afganistan'da üniversite eğitimi; Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı

Afganistan'da üniversite eğitimi; Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı
AA / Quatratullah Razwan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afganistan'da üniversite eğitimi; Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı - Haberler
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