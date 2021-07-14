Afganistan'da "Türkiye Geçilmez" paneli düzenlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, TİKA Kabil Ofisi, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ve diğer Türk kurumlarının iş birliğinde "Türkiye Geçilmez" paneli düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, TİKA Kabil Ofisi, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ve diğer Türk kurumlarının iş birliğinde "Türkiye Geçilmez" paneli düzenlendi.

Panele; Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, Samangan Milletvekili Ziyauddin Aryanicad, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Temsilcisi Salih Sağır, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Ferid Ahmet Ziya, Kabil Üniversitesi ve Şehit Prof. Rabbani Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Panel, iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kabil Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Osman Babury, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk toplumunun, demokrasi ve milli değerleri için dik durduğunu söyledi.

Babury, Türk halkının şanlı mücadelesinin, Afgan halkını mutlu ettiğini belirtti.

Şehit Prof. Rabbani Eğitim Öğretim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lailuma Sharifi Yama ise darbecilerin o gece sivil halka karşı terör eyleminde bulunduğunu ama Türkiye'yi istikrarsızlığa itmelerine izin verilmediğini kaydetti.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Sinan Uyar ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel görevinin ülkeyi dış tehlikelerden korumak olduğunu ve 15 Temmuz gecesinde, "illegal çete mensubu terörist hainlerden" oluşan bir grubun darbe girişimine tanık olduklarını vurguladı.

Uyar, FETÖ'nün askeriyedeki hücre yapılanmasını ve yayılma sürecini anlattı.

15 Temmuz gecesi kaldığı otelde mahsur kalan Samangan Milletvekili Ziyauddin Aryanicad da o gece yaşadıklarını anlattı.

Programın sonunda Kabil Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan 15 Temmuz gecesine ait fotoğraflar, TİKA Kabil yerleşkesinin sanat galerisinde sergilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat