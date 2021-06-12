Afganistan'da Tulak ilçesi Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinin Tulak ilçesinin kontrolü Taliban'ın eline geçti.

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinin Tulak ilçesinin kontrolü Taliban'ın eline geçti.

Tulak Kaymakamı Selman Yusufi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların dün akşam saatlerinde ilçe merkezine saldırı başlattığını söyledi.

Saldırı sonucu ilçe merkezinin, Taliban'ın kontrolüne geçtiğini ifade eden Yusufi, yaklaşık 15'ten fazla güvenlik görevlisinin öldüğünü, 20 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 20 güvenlik görevlisinin öldüğü, tüm karakolların Taliban'ın kontrolüne geçtiği iddia edildi.

Taliban militanları, yabancı güçlerin ülkeden çekilmeye başlamasıyla ilçe merkezlerini ele geçirmek için saldırılarını artırdı.

Militanlar, mayıs başından bu yana ülke genelinde 10 ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

Gor'un Şahrek ilçesi de 7 Haziran'da Taliban'ın eline geçmişti.

En son bir gün önce, ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesinin kontrolü Taliban'ın eline geçmişti.

BM verilerine göre, Taliban kent merkezleri dışarıda tutulduğunda dahi ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, ülke genelinde 407 ilçeden 90 ilçeyi merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler halen Afgan güvenlik güçlerinin elinde yer alıyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de tamamen devlet kontrolünde bulunuyor.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında çekişme sürüyor, 407 ilçenin 250 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat