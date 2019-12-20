Afganistan'da trafik kazası: 9 ölü
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Afganistan'da trafik kazası: 9 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argandab ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

20.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:32
Afganistan'da trafik kazası: 9 ölü

'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argandab ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Kandahar Valiliği sözcüsü Bahir Ahamdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Şahveli Kot ilçesinden Kandahar'a doğru seyir halindeki minibüsün, Argandab ilçesinin Hoca Melik bölgesinde yoldan çıkarak dereye devrildiğini söyledi.

Kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Ahmadi, ölenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.

Ahmadi, kazanın sürücünün dikkatsizliği ve aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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