Afganistan'da toprak kayması 8 can aldı Afganistan'ın Gor vilayetinin Tulak ilçesinde toprak kayması sonucu sekiz kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın Gor vilayetinin Tulak ilçesinde toprak kayması sonucu sekiz kişinin öldüğü bildirildi.

Gor Valiliği Basın Sorumlusu Muhammed Arif Abır, yaptığı açıklamada, Tulak ilçesinin Hoca Simin köyünde birkaç gündür etkisini artıran yağışın toprak kaymasına neden olduğunu söyledi.

Toprak kayması sonucu biri çocuk sekiz kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Abır, iki kişinin de yaralandığını belirtti.

Abır, toprak altında kalan üç evin tamamen yıkıldığını kaydetti.

Kaynak: AA