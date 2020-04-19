Afganistan'da toprak kayması 8 can aldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Afganistan'da toprak kayması 8 can aldı - Haberler
Afganistan, Güncel

Afganistan'da toprak kayması 8 can aldı

Afganistan'ın Gor vilayetinin Tulak ilçesinde toprak kayması sonucu sekiz kişinin öldüğü bildirildi.

19.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:22
Afganistan'da toprak kayması 8 can aldı

Afganistan'ın Gor vilayetinin Tulak ilçesinde toprak kayması sonucu sekiz kişinin öldüğü bildirildi.

Gor Valiliği Basın Sorumlusu Muhammed Arif Abır, yaptığı açıklamada, Tulak ilçesinin Hoca Simin köyünde birkaç gündür etkisini artıran yağışın toprak kaymasına neden olduğunu söyledi.

Toprak kayması sonucu biri çocuk sekiz kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Abır, iki kişinin de yaralandığını belirtti.

Abır, toprak altında kalan üç evin tamamen yıkıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına AK Parti'den ilk yorum Haberler
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına AK Parti'den ilk yorum
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Haberler
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
"Fakirler koronadan ölsün" diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı...
Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz
Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut...
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Ece Erken Yıldız Tilbe Muazzez Abacı
Spor Falcao Tamer Tuna Ivan Obradovic Zinedine Zidane Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İran Nisan Futbolcu Para Cezası
Şu an buradasınız: Afganistan'da toprak kayması 8 can aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:03:58. #1.14#
title