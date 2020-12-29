Afganistan'da toprak kayması: 15 yaralı
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Afganistan'da toprak kayması: 15 yaralı

29.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:02
Afganistan'da toprak kayması: 15 yaralı

Afganistan'ın Bamyan vilayetinin Yakavlang 2 ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'ın Bamyan vilayetinin Yakavlang 2 ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yakavlang 2 Kaymakamı Rüstem Ali Panahi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yakavlan 2 ilçesinin Dahan Gar köyünde toprak kayması yaşandığını söyledi.

Toprak kaymasında 12 evin zarar gördüğünü ifade eden Panahi, afette 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Panahi, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, köyün elektrik ve suyunun kesildiğini kaydetti.

Afganistan'da kış mevsiminde her sene dağlık vilayetlerde çığ düşmesi, toprak kayması ve sel gibi doğal afetler yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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