Afganistan'da TMV öğrencisi Harvard Üniversitesinde okuyacak

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları öğrencisi Muhammed Muktedir Ömeri, ABD'nin Harvard Üniversitesine kabul edildi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları öğrencisi Muhammed Muktedir Ömeri, ABD'nin Harvard Üniversitesine kabul edildi.

ABD'de eğitim alma hakkı kazanan 18 yaşındaki Ömeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Erkek Lisesinden geçen sene mezun olduğunu söyledi.

Harvard Üniversitesini kazanmak için gerekli koşulları sağladığını ve başvuru mektubunun kabul edildiğini anlatan Ömeri, söz konusu sınavlara 11. sınıftayken çalışmaya başladığını belirtti.

Ömeri, eğitimini tamamladıktan sonra Afganistan'a dönüp ülkesine hizmet etmeyi düşündüğünü dile getirdi.

Bu başarıyı ailesinin desteği ve öğretmenlerinin çabalarıyla elde ettiğini vurgulayan Ömeri, Afgan-Türk Maarif Okulları yönetimine ve öğretmenlerine teşekkürlerini iletti.

Afganistan'da son 7 yıldır Harvard Üniversitesini kazanan olmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat