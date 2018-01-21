Afganistan'da Terör Saldırısı - Kabil

Afganistan'da bir grup silahlı saldırganın başkent Kabil'deki bir otele baskın düzenleyerek sivillere ateş açtığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Daniş, yaptığı açıklamada başkentteki Intercontinental Otel'e yerel saatle 21.00 sularında silahlı kişilerin saldırıda bulunduğunu belirtti.

Daniş, Afgan özel kuvvetlerinin olaya müdahale ettiğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasratullah Rahimi de AA muhabirine yaptığı açıklamada saldırganların 4 kişi olduğunu, otele mutfak kapısından girdiklerini aktardı.

Rahimi, otelin ilk katında çıkan çatışmada saldırganlardan birinin öldüğünü, diğer 3 saldırganın üst katlara kaçtığını söyledi.

Görgü tanıkları, saldırganların otelin bazı odalarını ateşe verdiğini ifade etti.

Saldırıda 3 sivilin yaralandığını aktaran Rahimi, çok sayıda güvenlik görevlisinin otele sevk edildiğini ve çatışmanın sürdüğünü kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.