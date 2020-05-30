Afganistan'da terör saldırısı: 2 çocuk ölü, 5 yaralı
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Afganistan'da terör saldırısı: 2 çocuk ölü, 5 yaralı

Afganistan'da bir motosiklete yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Afganistan'da terör saldırısı: 2 çocuk ölü, 5 yaralı
30.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:37

Afganistan'da bir motosiklete yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın güneyinde yer alan Kandahar ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Can pazarının uyaşandığı olayda yetkililer, patlama sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 5 sivilin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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