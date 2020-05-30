Afganistan'da terör saldırısı: 2 çocuk ölü, 5 yaralı Afganistan'da bir motosiklete yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Afganistan'da bir motosiklete yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın güneyinde yer alan Kandahar ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Can pazarının uyaşandığı olayda yetkililer, patlama sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 5 sivilin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: DHA