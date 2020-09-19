Afganistan'da Taliban üssüne hava saldırısı
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Afganistan'da Taliban üssüne hava saldırısı

Afganistan'da Taliban'a ait üsse hava saldırısı düzenlendi.

Afganistan'da Taliban üssüne hava saldırısı
19.09.2020 20:53 | Son Güncelleme: 19.09.2020 20:57

Afganistan'da Taliban'a ait üsse hava saldırısı düzenlendi.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri devam ederken, Taliban'a ait üsse hava saldırısı yapıldı. Afganistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Kunduz'daki bir Taliban üssüne Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri (ANDSF) tarafından hava saldırısı düzenlendi. Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Taliban savaşçıları bu sabah Kunduz ili Han Abad ilçesine bağlı Nikapaye Sayed Ramazan bölgesinde ANDSF mevzilerine saldırdı. ANDSF saldırıyı 'aktif savunma' prosedürlerine uygun olarak durdurdu. Qari Abdulrazeq ve Mawlawi Abbas adlı iki komutan dahil 30'dan fazla Taliban öldürüldü. Operasyonlar sonucunda aralarında Faizani ve Qari Ebrahim adlı iki komutanın da bulunduğu 8 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, ayrıca 4 düşman aracı, 8 motosiklet ile çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiğini aktarırken, İlk raporlara göre sivillere veya ANDSF personeline herhangi bir zarar verilmediğini açıkladı. Savunma Bakanlığı, sivil kayıpların olduğuna ilişkin raporların farkında olduklarını dile getirirken, "ANDSF sivillere zarar verme iddialarını ciddiye alır ve bu iddialar soruşturulacaktır" dedi.

Taliban tarafından yapılan açıklamada ise, hükümetin düzenlediği hava saldırısında içerisinde kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 23 sivilin hayatını kaybettiğini iddia edildi. Açıklamada, "Kabil yönetimine ait uçaklar sivil halkın evlerini hedef alarak vahşice bombalar yağdırdı. Halbuki, bölgede herhangi bir hareketlilik ya da silahlı kişi yoktu" dedi. - KABİL

Kaynak: İHA

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