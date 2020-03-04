Afganistan'da Taliban tarafından yapılan saldırılarda en az 20 ölü

04.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:11

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki askeri karakollara düzenlediği saldırılarda en az 20 asker ve polisin hayatını kaybettiği bildirildi.



Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı Safiullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un İmam Sahib ilçesindeki en az üç ordu karakoluna saldırdığını, en az 10 asker ve dört polis memurunu öldürdüğünü söyledi. Euronews.com'da Görüntüle