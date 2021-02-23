Afganistan'da Taliban saldırısında 9 korucu öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 9 korucu hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 9 korucu hayatını kaybetti.
Güvenlik yetkilileri, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, militanların Logar'ın merkezindeki Hisarek bölgesinde bulunan korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi.
Saldırıda 9 korucunun yaşamını yitirdiğini belirten güvenlik yetkilileri, bir korucunun da yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Ülkede şiddeti sonlandırmak amacıyla günlerdir ara verilen Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması dün tekrar başlamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat