Afganistan'da Taliban saldırısında 9 asker öldü
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Afganistan'da Taliban saldırısında 9 asker öldü

10.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:00
Afganistan'da Taliban saldırısında 9 asker öldü

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde karakola düzenlediği saldırıda 9 asker hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde karakola düzenlediği saldırıda 9 asker hayatını kaybetti.

Nimruz İl Şura Vekili Nematullah Sıddiki, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nimruz'un Haşrud ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 9 askerin yaşamını yitirdiğini, 5 askerin yaralandığını ifade eden Sıddiki, militanların 3 askeri de rehin aldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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