Afganistan'da Taliban saldırısında 9 asker öldü
10.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:00
Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde karakola düzenlediği saldırıda 9 asker hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde karakola düzenlediği saldırıda 9 asker hayatını kaybetti.
Nimruz İl Şura Vekili Nematullah Sıddiki, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nimruz'un Haşrud ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 9 askerin yaşamını yitirdiğini, 5 askerin yaralandığını ifade eden Sıddiki, militanların 3 askeri de rehin aldığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat