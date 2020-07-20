Afganistan'da Taliban saldırısında 8 güvenlik görevlisi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlediği silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
20.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:23
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlediği silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz merkezindeki Şinvariha ve Rustai Kazak bölgesindeki polis karakollarına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Muradi, saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA