Afganistan'da Taliban saldırısında 7 sivil öldü
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Afganistan'da Taliban saldırısında 7 sivil öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Keşk Rubatsangi ilçesindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi.

07.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:58
Afganistan'da Taliban saldırısında 7 sivil öldü

Taliban militanlarının, 'ın batısındaki Herat vilayetinin Keşk Rubatsangi ilçesindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi.

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Keşk Rubatsangi ilçesinin Hoca Nur köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Farhad, saldırıda aralarında çocukların bulunduğu 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 sivilin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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