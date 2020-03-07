Afganistan'da Taliban saldırısında 7 sivil öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Keşk Rubatsangi ilçesindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Keşk Rubatsangi ilçesindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi.
Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Keşk Rubatsangi ilçesinin Hoca Nur köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Farhad, saldırıda aralarında çocukların bulunduğu 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 sivilin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA