Afganistan'da Taliban saldırısında 7 polis öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Tahta Pul ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 7 polis hayatını kaybetti.
22.07.2020 07:01 | Son Güncelleme: 22.07.2020 07:23
Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Tahta Pul ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 7 polis hayatını kaybetti.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, militanların, Tahta Pul ilçesinin Melid Pur bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 7 polisin yaşamını yitirdiğini, bir polisin de yaralandığını belirten Barikzey, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA