Afganistan'da Taliban saldırısında 7 korucu öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan karakola düzenlediği silahlı saldırıda 7 korucu hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan karakola düzenlediği silahlı saldırıda 7 korucu hayatını kaybetti.
Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yosuf Eyyubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un İmam Sahib ilçesindeki korucu karakoluna saldırdığını söyledi.
Saldırıda 7 korucunun yaşamını yitirdiğini, 3'ünün yaralandığını ifade eden Eyyubi, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat