Afganistan'da Taliban saldırısında 7 korucu öldü
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Afganistan'da Taliban saldırısında 7 korucu öldü

15.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:12
Afganistan'da Taliban saldırısında 7 korucu öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan karakola düzenlediği silahlı saldırıda 7 korucu hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan karakola düzenlediği silahlı saldırıda 7 korucu hayatını kaybetti.

Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yosuf Eyyubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un İmam Sahib ilçesindeki korucu karakoluna saldırdığını söyledi.

Saldırıda 7 korucunun yaşamını yitirdiğini, 3'ünün yaralandığını ifade eden Eyyubi, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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