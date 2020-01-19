Afganistan'da Taliban saldırısında 6 sivil öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde, Taliban militanlarının silahlı saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde, Taliban militanlarının silahlı saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti.
Faryab Valisi Nakibullah Faik, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Andhoy'un Urgenci Hane bölgesindeki bir eve silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 6 sivilin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Faik, 2 sivilin de yaralandığını belirtti.
Taliban, saldırıyı düzenlediğini kabul etmedi.