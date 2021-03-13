Afganistan'da Taliban saldırısında 6 asker öldü
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Afganistan'da Taliban saldırısında 6 asker öldü

13.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:02
Afganistan'da Taliban saldırısında 6 asker öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Kunduz İl Şura Vekili Abdul Ahad Turyal Kakar, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un Han Abad ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Kakar, saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin yaralandığını belirtti.

Vekil Kakar, saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü ifade etti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının ardından çıkan çatışmada 2 militanın yaralandığı iddia edildi.

Öte yandan ülkede yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan ve Taliban müzakere heyetleri, Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmelerinin ikinci aşamasına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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