Afganistan'da Taliban saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü
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Afganistan'da Taliban saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Kads ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

14.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:26
Afganistan'da Taliban saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Kads ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Badgis Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Tahsil Haydari, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kads ilçesinin Tepe-i Arbabsuru bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Haydari, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini aktardı.

Taliban, son 24 saatte 10 vilayete saldırı düzenledi

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsünün Yardımcısı Favad Aman, Taliban militanlarının son 24 saatte ülkenin Kapisa, Lagman, Kuner, Belh, Helmand, Faryab, Badahşan, Kunduz, Vardak ve Logar vilayetlerinde saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Yaklaşık bir haftadır savunma pozisyonunda bulunan Afgan güvenlik güçlerinin, Taliban saldırılarına hemen karşılık verdiğini vurgulayan Aman, Taliban'ın şiddeti azaltma konusunda verdiği sözü yerine getirmediğinin altını çizdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban'ın saldırılarını durdurmadığı sürece Afgan güvenlik güçlerinin de operasyonlarını tekrar başlatacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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