Afganistan'da Taliban saldırısında 5 asker yaşamını yitirdi
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Afganistan'da Taliban saldırısında 5 asker yaşamını yitirdi

13.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:26
Afganistan'da Taliban saldırısında 5 asker yaşamını yitirdi

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 5 asker hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 5 asker hayatını kaybetti.

Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, basına yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Şolgere ilçesine bağlı Bağ Pehlivan bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Hadid, saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin ise yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, saldırıda 10'un üzerinde askerin öldüğünü öne sürdü.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise "saldırıda 10 askerin öldüğü, 2 askerin de yaralandığı" iddia edildi.

Öte yandan dün gece saatlerinde de militanların ülkenin Kunduz vilayetinde askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetmişti.

Ülkede yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan ve Taliban müzakere heyetleri, Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmelerinin ikinci aşamasına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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