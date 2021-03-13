Afganistan'da Taliban saldırısında 5 asker yaşamını yitirdi
Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 5 asker hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 5 asker hayatını kaybetti.
Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, basına yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Şolgere ilçesine bağlı Bağ Pehlivan bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Hadid, saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin ise yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları, saldırıda 10'un üzerinde askerin öldüğünü öne sürdü.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise "saldırıda 10 askerin öldüğü, 2 askerin de yaralandığı" iddia edildi.
Öte yandan dün gece saatlerinde de militanların ülkenin Kunduz vilayetinde askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetmişti.
Ülkede yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan ve Taliban müzakere heyetleri, Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmelerinin ikinci aşamasına devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat