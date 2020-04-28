Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü
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Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü
28.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:06

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların, Paktiya'nın merkezi Gardiz şehrindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.

Aryen, saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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