Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.
28.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:06
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların, Paktiya'nın merkezi Gardiz şehrindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.
Aryen, saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA