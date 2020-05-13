Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu öldü Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Daşt-i Kale ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Daşt-i Kale ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.

Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daşt-i Kale ilçesinin Nev Abad köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırıda bulunduğunu söyledi.

Saldırıda 4 korucunun yaşamını yitirdiğini aktaran Esir, 4 korucunun da yaralandığını bildirdi.

Esir, saldırının ardından çıkan çatışmada 3 militanın öldürüldüğünü, 2 militanın da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA