Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Daşt-i Kale ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.
13.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:56
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Daşt-i Kale ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.
Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daşt-i Kale ilçesinin Nev Abad köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırıda bulunduğunu söyledi.
Saldırıda 4 korucunun yaşamını yitirdiğini aktaran Esir, 4 korucunun da yaralandığını bildirdi.
Esir, saldırının ardından çıkan çatışmada 3 militanın öldürüldüğünü, 2 militanın da yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA