Afganistan'da Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Kacran ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
29.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:14
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Kacran ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Daykundi Vali Yardımcısı Muhammed Ali Uruzgani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kacran ilçesinin Kanduha bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Uruzgani, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Uruzgani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 8'inin de yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA