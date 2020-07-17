Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis öldü
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Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesinde polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis öldü
17.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:34

Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesinde polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Hogyani'nin Lise-i Cihadi bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.

Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, çıkan çatışmada Taliban militanlarının da kayıp verdiğini belirtti.

Kaynak: AA

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