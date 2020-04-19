Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis öldü Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Mukur ilçesinde polislere yönelik silahlı saldırısında üç polis yaşamını yitirdi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Mukur ilçesinde polislere yönelik silahlı saldırısında üç polis yaşamını yitirdi.

Badgis Valiliği Sözcüsü Necmuddin Burhani, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Mukur ilçesinde devriye gezen polislere silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda üç polisin öldüğünü ifade eden Burhani, altı polisin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA