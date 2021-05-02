Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis hayatını kaybetti
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Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis hayatını kaybetti

Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi.

Zabul İl Şura Başkanı Ata Can Hakbayan basına yaptığı açıklamada, militanların Zabul'un merkezi Kalat şehrindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Hakbayan saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin ise yaralandığını belirtti.

Hakbayan, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini aktardı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.

Taliban'ın barış için 2018'de yapılan Doha Anlaşması'nda şart koştuğu yabancı güçlerin ülkeden çekilme süreci de başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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