Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis hayatını kaybetti Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Kunduz Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, militanların, Han Abad'ın Garaçi bölgesindeki polis karakoluna saldırdığı bildirildi.

Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, olayın ardından çıkan çatışmada, dört militanın öldürüldüğü, üçünün de yaralandığı kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA