Afganistan'da Taliban saldırısında 3 korucu öldü Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 3 korucu hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 3 korucu hayatını kaybetti.

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Han Abad'ın Band-i Bark bölgesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Muradi, saldırıda 3 korucunun yaşamını yitirdiğini, 3 korucunun da yaralandığını belirtti.

Muradi, saldırının ardından çıkan çatışmada 10'dan fazla militanın da öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA