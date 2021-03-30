Afganistan'da Taliban saldırısında 3 güvenlik görevlisi öldü
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Afganistan'da Taliban saldırısında 3 güvenlik görevlisi öldü

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'da Taliban saldırısında 3 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinde güvenlik güçlerine düzenlediği silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinde güvenlik güçlerine düzenlediği silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kapisa'nın Nicrab ilçesine bağlı Dere-i Afgan bölgesinde devriye gezen güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Şuriş, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 1 güvenlik görevlisinin de militanlar tarafından esir alındığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan'da şiddet olayları devam ederken, diğer taraftan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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