Afganistan'da Taliban saldırısında 3 güvenlik görevlisi öldü
02.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:28
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Uruzgan vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Uruzgan vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü.
Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Uruzgan'ın Naçin bölgesindeki polis karakoluna saldırarak 3 güvenlik görevlisini öldürdüğünü, 3'ünü yaraladığını belirtti.
Kaynak: AA