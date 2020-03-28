Afganistan'da Taliban saldırısında 3 güvenlik görevlisi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Murdiyan ilçesine düzenlediği saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
28.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:06
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Murdiyan ilçesine düzenlediği saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Cüzcan Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, Murdiyan ilçesine saldırdığı bildirildi.
Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğü, 5 militanın da yaralandığı vurgulandı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA