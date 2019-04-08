Afganistan'da Taliban Saldırısında 3 Amerikan Askeri Öldü

Afganistan'da Taliban tarafından yol kenarına döşenmiş bombanın infilak etmesi sonucu 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) liderliğindeki Kararlı Destek Misyonu tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Bagram Hava Üssü yakınlarında ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş el yapımı bombanın infilak ettiği belirtildi. Olayda 3 ABD askeri ile 1 paralı askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırıda 3 Amerikan askerinin de yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü ifade edildi. Öte yandan, saldırıyı Taliban üstlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA