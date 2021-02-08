Afganistan'da Taliban saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısında bulunan Gor vilayetindeki polis karakola düzenlediği silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısında bulunan Gor vilayetindeki polis karakola düzenlediği silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Gor Valisi Nur Muhammed Kohneverd, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Haristan bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kohneverd, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.
Görgü tanıkları ise saldırıda 4 güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.
Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat