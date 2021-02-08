Afganistan'da Taliban saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü
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Afganistan'da Taliban saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü

08.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:06
Afganistan'da Taliban saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısında bulunan Gor vilayetindeki polis karakola düzenlediği silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısında bulunan Gor vilayetindeki polis karakola düzenlediği silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Gor Valisi Nur Muhammed Kohneverd, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Haristan bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kohneverd, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 4 güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.

Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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