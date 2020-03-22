Afganistan'da Taliban saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Gosfendi ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
22.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:08
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Gosfendi ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gosfandi'nin Karizha köyündeki polis karakoluna silahlarla saldırdığını belirtti.
Amani, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün de yaralandığını söyledi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA