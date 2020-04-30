Afganistan'da Taliban saldırısında 2 asker öldü Taliban militanlarının, Afganistan'ın Pakitya vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Pakitya vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.

203. Tunder Kolordu Komutanlığı Basın sorumlusu İmal Mumand, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Paktiya'nın Gardiz şehrindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıda 3 askerin yaralandığını ifade eden Mumand, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA