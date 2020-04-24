Afganistan'da Taliban saldırısında 13 korucu öldü
Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 13 korucu hayatını kaybetti.
24.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:06
Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 13 korucu hayatını kaybetti.
Badgis Valiliği sözcüsü Necmuddin Burhani, basına yaptığı açıklamada, militanların Badgis'in Laman bölgesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 13 korucunun yaşamını yitirdiğini söyledi.
Burhani, militanların 7 korucuyu da rehin aldığını belirtti.
Kaynak: AA