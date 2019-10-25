Afganistan'da Taliban saldırısında 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 10 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 10 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Emniyet Yetkilileri, militanların, İşkemiş'in Kata Kurk köyündeki polis karakoluna saldırmasıyla çıkan çatışmada 10 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 10'unun yaralandığını açıkladı.