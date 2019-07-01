Afganistan'da Taliban saldırısı: Onlarca ölü ve yaralı; yaralıların çoğu ilkokul öğrencileri

Taliban militanlarının, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanlığı'na bağlı bir binayı hedef aldığı bombalı ve silahlı saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, saldırıda en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı ancak çeşitli kaynaklar en az 34 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle