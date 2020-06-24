Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.
24.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:24
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Bala Murgab ilçesinin Akazi köyündeki askeri karakola saldırdığını açıkladı.
Saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiği kaydedildi.
Kaynak: AA