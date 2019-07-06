Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Guryan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 6 polis öldü.

Guryan İlçe Kaymakamı Farhad Hadimi, basına yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki Sagır polis karakoluna saldırdığını söyledi.

Hadimi, saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hadimi, söz konusu karakolun bölgeden geçen demir yolunun güvenliğini sağladığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA