Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 6 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mayvand Emniyet Müdürü Haji Lala, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki 5 polis karakoluna eş zamanlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 6 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Lala, 4 polisin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyla ilgili Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA