Afganistan'da Taliban Saldırısı: 6 Ölü

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 6 Ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgara ilçesinde polis karakoluna saldırması sonucu 6 yerel polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 6 Ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgara ilçesinde polis karakoluna saldırması sonucu 6 yerel polisin öldüğü bildirildi.

Şolgara Emniyet Müdürü Muhammed Arif, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Şolgara'nın Budana Kale köyündeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Saldırıda 6 yerel polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Arif, 3 yerel polisin de yaralandığını söyledi.

Arif, saldırının ardından çıkan çatışmada 13 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu örgütün, 2 karakolun kontrolünü sağladığı iddia edildi.

Kaynak: AA
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