Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü
09.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:09
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Ali Abad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Ali Abad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Emniyet yetkilileri, militanların, Ali Abad'ın Çil Tepe bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Yetkililer, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat